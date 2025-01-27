Bekaî: Dışişleri Bakanı’nın Kabil Ziyareti, İran ve Afganistan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakaî, İRNA muhabirinin İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Arakçi’nin dün gerçekleştirdiği Kabil ziyaretinin önemiyle ilgili sorusuna “Bu ziyaret, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın son 3-4 yıl içinde Kabil’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olup, her iki ülke için de önem taşımaktadır. Genel olarak, komşu ülkeler arasında diyalog, karşılıklı kaygıların, ilgi alanlarının ve çıkarların anlaşılması, ayrıca ikili meselelerle ilgili her iki tarafın karşılaşabileceği zorluklar ve endişelere çözüm bulunması açısından gereklidir. Bu ziyaret, İran ve Afganistan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıdır.” yanıtını verdi.

Bekaî sözlerinin devamında “Her iki taraf için ortak bir kaygı olan güvenlik konusunu ele aldık. Terörizm ve DEAŞ’la etkili mücadele için iki ülkenin ilgili birimleri arasında iş birliğinin artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu da taraflar arasındaki ortak noktalar ve mutabakat konularından biridir.” ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca "Ekonomi, ticaret ve ekonomik iş birliğinin genişletilmesi konularında oldukça olumlu görüşmeler yapıldı. Afganistan’daki ekonomik alanda aktif iş insanları ve tüccarların bir grubu, Dr. Arakçi’ye eşlik etti. Bu durum, iki taraf arasında iş birliği alanlarını tanımak ve ticari iş birliğini genişletmek için Afgan meslektaşlarıyla diyalog ve etkileşim kurmaları açısından bir fırsat sağladı.” açıklamasında bulundu.