Devrim Muhafızları, Siyonistlerin Suriye altyapılarına saldırılarını kınadı

Açıklamada, Suriye'nin ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliği vurgulanırken, son olayların İslam ümmetinin Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğü ve Siyonizm'in varlık sahnesinden silinmesi için direniş cephesine daha güçlü bir motivasyon ve azim kazandırdığı belirtildi.

Açıklamadan önemli başlıklar;

-Dünya, yeni bir küresel güç dengesi ve düzenin şekillendiği büyük bir tarihi dönemeçte bulunuyorve bu yeni düzenin temel unsurlarından biri şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti liderliğindeki aziz İslam olacak.

-Aksa Fırtınası Operasyonu" ve Siyonist rejimin Filistin İslami direnişi ile Hamas savaşçıları karşısında tarihi ve stratejik bir yenilgisi. İslam ümmetinin sahte İsrail rejiminin yok edilmesi ve en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkarılması yönündeki kutsal irade ve öfkesinin bir tezahürü olarak görülüyor.

-Amerikan ve İsrail rejimi düşünce kuruluşlarının medya alanında ve psikolojik savaşta, hayali "Yeni Orta Doğu"nun oluşturulması ve Siyonistlerin bölge halklarının kaderine hükmetmesi şeklindeki söylemlerine rağmen, yaşananlar İslam ümmetinin düşmanlarının yenilgiye uğradığı ve direniş cephesinin düşman komploları üzerinde zafer kazandığı yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

-Direniş cephesi, bölge ülkelerinin gücünü ve egemenliğini zayıflatmayı hedefleyen planlara karşı akıllıca mücadele edecektir. Bölge ülkelerinin bölünmesi veya sınırlarının değiştirilmesine yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacak ve direniş cephesi, Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğü ve Filistin halkının kurtuluşu hedeflerini gerçekleştirmek için kendi kendine yeterliliğini ve motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca, Filistin ve Gazze meselesinin unutulmasına asla izin verilmeyecektir.