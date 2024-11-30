Adana Demirspor - Konyaspor Maçı: Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, bugün Yeni Adana Stadyumu’nda Konyaspor’u ağırlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, saat 16:00’da başladı ve BeIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

Adana Demirspor’un Kadrosu:

Adana Demirspor sahaya şu 11 ile çıkıyor: Vedat, Semih, Manev, Arda, A. Burak, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Barasi.

Konyaspor’un Kadrosu:

Konyaspor ise şu 11 ile mücadele ediyor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Tunahan, Oğulcan, Pedrinho, Keyta, Umut Nayir.

Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yaparken, Yeni Adana Stadyumu’ndaki mücadele şu an tüm hızıyla devam ediyor. İki takım da sahada üstünlük kurmaya çalışırken, futbolseverler nefeslerini tutarak bu çekişmeli karşılaşmayı izliyor.

Adana Demirspor ile Konyaspor arasındaki bu önemli maç, ligin üst sıralarını şekillendirme açısından büyük önem taşıyor. Maçın sonucu ve yaşanan kritik anlar merakla takip ediliyor.