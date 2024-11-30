Suriye Ordusu: Halep'te teröristlerle şiddetli çatışmalar devam ediyor / Karşı saldırıya hazırlanıyoruz

Suriye ordusu, bugün öğle saatlerinde yayımladığı son açıklamasında, Halep'teki durumla ilgili olarak, terörist grupların binlerce yabancı terörist, ağır silahlar ve birçok insansız hava aracı (İHA) ile geniş çaplı bir saldırı başlattığını belirtti.

Açıklamada, "Teröristlerin büyük sayıda olması ve çatışma cephelerinin çokluğu nedeniyle, silahlı kuvvetlerimiz yeniden organize olma operasyonlarını gerçekleştirdi. Bu yeniden yapılanmanın amacı, teröristlerin saldırılarını karşılamak, savunma hatlarını desteklemek ve sivil halk ile askerlerin güvenliğini korumaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca teröristlerin kuzey sınırlarından Halep'e doğru akın etmeye devam ettiği ve onlara yönelik askeri ve teknik desteklerin arttığı ifade edilerek, bu teröristlerin Halep'in geniş bölgelerine girmeyi başardığı, ancak Suriye ordusunun güçlü ve yoğun saldırıları nedeniyle bu grupların Halep'te kalıcı bir yer edinemediği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, Suriye ordusunun, teröristlere karşı etkili darbeler vurarak, takviye güçlerin gelmesini sağlamak ve onları çatışma hatlarında yerleştirip karşı saldırı hazırlıklarını tamamlamak için çalıştığı belirtildi.

Suriye ordusu, aldığı tedbirlerin geçici olduğunu, ancak Halep halkının güvenliği için tüm imkanları seferber edeceklerini de bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist gruplar, Cuma günü doğu Halep'ten şehir merkezine saldırı düzenlemişti.