Hizbullah: Düşman 45 gün süren çatışmalara rağmen tek bir köyü bile işgal edemedi

Muhammed Afif, İsrail Savunma Bakanı'nın iddialarının aksine Lübnan Hizbullah Hareketi'nin füze rezervlerinin dolu olduğunu ve bu hareketin ilk kez Fatih füzelerini kullandığını belirterek "Siyonist rejimi her gün hedef alacağız ve her cephede tam hazırlıklıyız." açıklamasında bulundu.

Afif, Filistin'le uluslararası dayanışmanın arttığına da dikkat çekerek, aralarında Hollanda'nın da bulunduğu farklı ülkelerdeki halk gösterilerine övgüde bulunarak "İsrail, kamuoyunda ve dünyada çöküşe doğru gidiyor ve artık popülaritesini yitirmiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Afif, Lübnan ordusunun fedakarlıklarını da överek "Lübnan ordusu milli güvenliği destekliyor ve bu önemli kurumla ilişkimizi baltalama çabaları sonuçsuz kalacaktır." diye kaydetti.

Hizbullah Hareketi Medya Sözcüsü, direniş mücahitlerinin girişimleri ile Siyonist düşmanı şaşırttığını ve Hizbullah'ın Şeyh Naim Kasım liderliğinde istikrara kavuştuğunu bildirdi.