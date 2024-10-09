9 Eki 2024 10:08
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News ID: 85622421
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Bekaî: Siyonistler, ABD seçimlerinde nüfuz sağlamaya çalışıyorlar

9 Eki 2024 10:08
News ID: 85622421
Bekaî: Siyonistler, ABD seçimlerinde nüfuz sağlamaya çalışıyorlar

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin bölgede savaşı genişletme amacının, ABD'nin yaklaşan seçim sonuçları üzerinde kötü niyetli nüfuz oluşturmak olduğunu belirtti.

 İsmail Bekaî, Çarşamba sabahı  sosyal medya platformu X'te  "İşgalci rejimin suç çetesinin tüm bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemek için acele etmesinin amacı, ABD'nin yaklaşan seçim sonuçları üzerinde kötü niyetli bir nüfuz oluşturmaktır." ifadelerini paylaştı. 

Bekaî mesajında ayrıca "Bu sırada ABD güvenlik kurumları -muhtemelen Siyonist rejimin kasıtlı yanıltmalarıyla- İran'ı ABD'nin iç işlerine müdahale etmekle yanlış bir şekilde suçluyor!" derken bunun açıkça yanıltıcı bir gerçekliğin çarpıtılması olduğunu vurguladı.

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