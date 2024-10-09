Bekaî: Siyonistler, ABD seçimlerinde nüfuz sağlamaya çalışıyorlar

İsmail Bekaî, Çarşamba sabahı sosyal medya platformu X'te "İşgalci rejimin suç çetesinin tüm bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemek için acele etmesinin amacı, ABD'nin yaklaşan seçim sonuçları üzerinde kötü niyetli bir nüfuz oluşturmaktır." ifadelerini paylaştı.

Bekaî mesajında ayrıca "Bu sırada ABD güvenlik kurumları -muhtemelen Siyonist rejimin kasıtlı yanıltmalarıyla- İran'ı ABD'nin iç işlerine müdahale etmekle yanlış bir şekilde suçluyor!" derken bunun açıkça yanıltıcı bir gerçekliğin çarpıtılması olduğunu vurguladı.