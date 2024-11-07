Pezeşkiyan: Amerika seçimlerini kimin kazandığı bizim için önemli değil

Mesud Pezeşkiyan Çarşamba akşamı Omid Merkezi yetkilileriyle yaptığı görüşmede "Diğer ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kapalı ve sınırlı bir bakış açısına sahip olmayacağız.

İslam ülkeleri ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi önceliğimiz haline getirdik ve İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberliğin oluşmasına yürekten inanıyoruz. Nitekim eğer İslam dünyasının bütün ülkeleri kardeş ve müttefik olsaydı, Siyonist rejim, Filistin ve Lübnan'ın mazlum halklarını öldürmeye cesaret edemezdi." ifadesini kullandı.