7 Kas 2024 18:21
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News ID: 85652825
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Pezeşkiyan: Amerika seçimlerini kimin kazandığı bizim için önemli değil

7 Kas 2024 18:21
News ID: 85652825
Pezeşkiyan: Amerika seçimlerini kimin kazandığı bizim için önemli değil

Tahran, İRNA- ABD başkanlık seçimini kimin kazandığının önemli olmadığını belirten İran Cumhurbaşkanı," Ülkemiz ve nizamımız şerefli ve büyük bir milletle kendi iç gücüne dayanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Mesud Pezeşkiyan Çarşamba akşamı Omid Merkezi yetkilileriyle yaptığı görüşmede "Diğer ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kapalı ve sınırlı bir bakış açısına sahip olmayacağız.

İslam ülkeleri ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi önceliğimiz haline getirdik ve İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberliğin oluşmasına yürekten inanıyoruz. Nitekim eğer İslam dünyasının bütün ülkeleri kardeş ve müttefik olsaydı, Siyonist rejim, Filistin ve Lübnan'ın mazlum halklarını öldürmeye cesaret edemezdi." ifadesini kullandı.

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