Dr. Pezeşkiyan bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdul Mecid Tebun'a gönderdiği bir mesajda İran ile Cezayir arasında ilişkilerin kuruluşunun 60. yıl dönümüne denk gelen bu ülkenin kurtuluş ve ilham verici mücadelesinin başlangıcının 70. yıl dönümünü kutlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirmeye ve genişletmeye hazır olduğunu bildirdi.
Cezayir Devrimi, 1954-1962 yılları arasında Cezayir halkının Fransız sömürgecilerine karşı kitlesel ve silahlı bir ayaklanmaydı, ayaklanma neticesinde Fransa'nın 150 yıllık sömürgeciliğine son verilerek Cezayir'e bağımsızlığı kazandırıldı.
İran Cumhurbaşkanı Cezayir'in kurtuluş mücadelesinin başlangıç yıldönümünü kutladı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan yayınladığı bir mesajla, Cezayir'in kurtuluş ve ilham verici mücadelesinin başlangıç yıldönümünü tebrik etti.
Dr. Pezeşkiyan bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdul Mecid Tebun'a gönderdiği bir mesajda İran ile Cezayir arasında ilişkilerin kuruluşunun 60. yıl dönümüne denk gelen bu ülkenin kurtuluş ve ilham verici mücadelesinin başlangıcının 70. yıl dönümünü kutlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirmeye ve genişletmeye hazır olduğunu bildirdi.
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