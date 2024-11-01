Mesud Pezeşkiyan, İran'ın kız ve erkek öğrencilerin Bahreyn'deki 2024 Dünya Öğrenci Olimpiyat Oyunları sahasında gösterdikleri gururlu parlayışlarından dolayı tebrik eden bir mesajda, onların renkli ve değerli madalyalar kazanmasını İran milleti için gurur kaynağı olduğunu söyledi.
2024 Öğrenci Olimpiyat Oyunları, Bahreyn'in başkenti Manama'da 22 spor dalında 71 ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlendi.
İran kafilesi bu yarışmalarda 26 altın, 8 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak dünya beşincisi olmayı başardı.
Bu yarışmalarda Brezilya, Çin, Çin Taipei ve Romanya ülkeleri sırasıyla birinciden dördüncüye kadar yer almayı başardılar.14:29
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, öğrencileri Bahreyn Olimpiyatları'ndaki başarılarından dolayı tebrik etti
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı bir mesajında İran'ın kız ve erkek spor takımlarının Dünya Öğrenci Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılarından dolayı tebrik etti.
Mesud Pezeşkiyan, İran'ın kız ve erkek öğrencilerin Bahreyn'deki 2024 Dünya Öğrenci Olimpiyat Oyunları sahasında gösterdikleri gururlu parlayışlarından dolayı tebrik eden bir mesajda, onların renkli ve değerli madalyalar kazanmasını İran milleti için gurur kaynağı olduğunu söyledi.
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