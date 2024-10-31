31 Eki 2024 17:06
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News ID: 85645546
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Pezeşkiyan: Birlik, Müslümanları bölgede büyük bir güç haline getirir

31 Eki 2024 17:06
News ID: 85645546
Pezeşkiyan: Birlik, Müslümanları bölgede büyük bir güç haline getirir

Kum, İRNA - İran Cumhurbaşkanı, Müslüman ülkeler arasında birliğin önemine vurgu yaparak “Eğer ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda birlik sağlayabilirsek, bölgede büyük bir güç olabiliriz ve bu durumda Amerika bize yaptırım uygulayamaz.” dedi.

Dr. Mesud Pezeşkiyan, Perşembe günü Kum’da Ayetullah Seyyid Musa Şubeyri Zencani ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki liderlerle yapılan görüşmelerde, “Neden hepimiz Müslüman olmamıza rağmen bu kadar ayrılıklar içindeyiz?” sorusunu dile getirdiklerini belirterek  “Avrupalılar, aralarındaki farklılıklara rağmen sınırları kaldırıp ortak para birimi kullanıyorlar” dedi. 

Pezeşkiyan sözlerine “Neden biz birlik içinde olmuyoruz? Eğer birlik olsaydık ve farklılıklarımızı bir kenara bıraksaydık, Siyonist rejim Filistin ve Lübnan halkına bu zulümleri yapamazdı.” diye devam etti. 

İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan, bu sabah Kum’a gitti ve ilk olarak Hz. Masume’nin (S) türbesini ziyaret etti. Sonrasında ise bu türbenin mütevellisi Ayetullah Seyyid Muhammed Said’i ile görüştü.

Pezeşkiyan ayrıca Ayetullahlar Nasır Mekarim Şirazi, Cafer Sübhani, Hüseyin Nuri Hemedani ve Abdullah Cevadi Amuli gibi din alimleri ve Ayetullah Sistani'nin İran temsilcisi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyyid Cevad Şehristani ile de görüşmelerde bulundu.

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