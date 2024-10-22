Pezeşkiyan: BRICS, Amerikan totaliterizminden çıkış yoludur

Mesud Pezeşkiyan Rusya ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine düzenlenen ziyaret, çok taraflılığı genişletmek isteyen BRICS üyesi ülkeler için bir toplantı niteliğinde." açıklamasında bulununarak "BRICS, birlik ve beraberliği oluşturmak ve Amerika'nın tartışmasız gücünü kontrol altına almak amacıyla oluşturulmuş bir organizasyondur. Bu ziyaretimizde enerji, sanayi, ticaret ve turizm alanında güzel anlaşmalara varmayı planlıyoruz." ifadesine vurgu yaptı.

"Bu ziyaret Rusya, Çin, Hindistan ve diğer ülkelerin başkanlarıyla görüşme ve konuşma fırsatıdır." diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Bu zirvede hazır bulunan cumhurbaşkanları BRICS konusundaki pozisyonlarını sunacaklar ve bu ziyaret Amerika'nın tek taraflılığını etkisi altına alabilir." ifadesinme dikkat çekti.

Pezeşkiyan ayrıca " BRICS zirvesi üye ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirecek ve ABD'nin tek taraflılığından çıkış yolu olacaktır." ifadesinin de altını çizdi.