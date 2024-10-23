Pezeşkiyan: Siyonist rejimin İran'a karşı her türlü eylemi, kesin bir yanıt alır

Mesud Pezeşkiyan, bu sabah Rusya'ya yaptığı ziyaretin programları çerçevesinde, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı görüşmede, "Ülkedeki toplumsal uyum ve birlik amacıyla ve dünya ile ilişkileri güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldım ve bu yaklaşımla halkın teveccühünü kazandım" dedi ve "Siyonist rejim, benim resmi görevime başlar başlamaz, İslam Cumhuriyeti'nin resmi konuğu olan şehit Haniye'yi suikastla öldürerek, hedeflerimizi gerçekleştirme sürecine engel oldu." diye ekledi.

Pezeşkiyan, İran'ın Gazze'de ateşkes sağlanması umuduyla Siyonist rejimin terörist suçlarına karşı itidal gösterdiğini belirterek, "Ancak Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının devam etmesi ve bunların Lübnan'a yayılması bizi bu eylemleri cevapsız bırakmamaya zorladı." dedi.

Cumhurbaşkanı, Batılı ülkelerin Siyonist rejimin suçlarını sürdürmesinde etkili olduğunu belirterek, "Eğer Siyonist rejim bir hata yaparsa ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir eylemde bulunursa, kesin ve inanılmaz bir yanıt alacaktır." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bölgedeki çatışma ve gerginlikleri artırmak istemiyoruz ve barış ve huzuru destekleyen her türlü eylemi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Siyonist rejimin eylemleri tüm bölgeyi ateşe vermeyi amaçlamaktadır, bu nedenle özellikle Batılı ülkeler bu saldırgan rejimi kontrol altına almalıdır." diye vurguladı.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed ise bu görüşmede, "İran İslam Cumhuriyeti Etiyopya'da tanınan bir ülkedir ve aramızdaki ilişkiler halkımızın zihninde olumlu bir geçmişe ve imaja sahiptir." dedi. "Bölgenizdeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." diye ekledi.

Abiy Ahmed, "İran güçlü ve bağımsız bir ülkedir" diyerek, mevcut küresel ve bölgesel yapıların eşitsiz olduğunu ve BRICS gibi kurumların bu eşitsizlikleri düzeltmede çok etkili ve önemli bir rol oynadığını vurguladı.