Pezeşkiyan: Umuyoruz ki Rusya'nın yardımıyla ABD'nin hegemonyasını sona erdireceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün öğleden sonra Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Pezeşkiyan bu görüşmede, Putin'e hitaben "Davetiniz için teşekkür etmem gerekiyor; Kazan'da olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı, Aşkabat’tan döndükten sonra orada yapılan görüşme ve anlaşmaların çoğunu takip ettiğini belirterek, "Şimdi de kardeşlerimizle konuştum, anlaşmaları nihai hale getirip imzalayabilmemiz için çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı, sorunları bizzat takip ettiğini ve İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik olduğuna inandığını, bunun kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS çerçevesinde de Rusya'nın desteğiyle kalıcı üye olduklarını ve bu süreci kararlılıkla sürdüreceklerini belirtirken BRICS toplantılarında ele alınan konuların yapıcı olduğunu söyleyerek, "Burada ortaya konan politikaları ve vizyonu hayata geçirmeyi, Amerika’nın bize ve size uyguladığı yaptırımları ve dünyadaki hegemonya sürecini boşa çıkarmayı umuyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Rusya ve İran'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde yaklaşımlarının aynı veya yakın olduğunu belirterek, "Adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmayı ve Birleşmiş Milletler’in kilit rolünü korumayı hedefliyoruz." dedi.

Putin, Pezeşkiyan’dan Ayetullah Hamaney’e selamlarını iletmesini ve onun yapıcı tutumunu takdir ettiklerini söyledi.

Ayrıca, Aşkabat'ta ikili ve bölgesel konularda verimli bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Putin, Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin dostane ve yapıcı olduğunu belirterek Kuzey-Güney demiryolu altyapısının geliştirilmesi ve Buşehr'deki ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşasının planlandığını, ikili stratejik işbirliği konusunda yeni anlaşmalar imzalanacağını da vurguladı.