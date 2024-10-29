Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye'nin milli gününü kutladı

Mesud Pezeşkiyan bugün Türkiye Cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan"a gönderdiği mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Millî Günü’nü kutlayarak, ortak çabalar ışığında iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin daha da gelişip derinleşmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ikili ilişkileri ve çok taraflı kurum ve mekanizmalar çerçevesinde iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek, mevcut koşullarda Siyonist rejim ve destekçilerinin savaş yanlısı politikalarına dikkat çekti.

İran ve Türkiye’nin bölgenin ve İslam dünyasının iki büyük ve etkili ülkesi olarak kardeşçe ilişkilerini korumalarının her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu bağlamda, istişarelerin, dayanışmanın ve iş birliğinin güçlenmesinin her iki ülke ve bölge için istikrar, güvenlik, kalkınma ve refahı artıracağını ifade etti.