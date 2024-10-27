27 Eki 2024 09:52
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News ID: 85640549
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Pezeşkiyan: Vatan evlatları ülkenin sınırlarını savunurken canlarını feda etti

27 Eki 2024 09:52
News ID: 85640549
Pezeşkiyan: Vatan evlatları ülkenin sınırlarını savunurken canlarını feda etti

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, vatan kahramanlarının şehadetini anarak, İran evlatlarının ülkenin sınırlarını savunurken canlarını feda ettiklerini belirtti.

Siyonist rejimin saldırgan eylemi sonucu İran İslam Cumhuriyeti ordusunun dört mensubunun ve ayrıca Tefkan ilçesi Goharkuh karakolunda 10 polis ve asker görevlisinin şehit düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında "İran'ın evlatları ülkenin sınırlarını savunurken canlarını feda ettiler. Vatanın cesur şehitlerini, kahraman orduya, emniyet teşkilatındaki cesur görevlilere, aziz ailelerine ve kahraman halkımıza başsağlığı diliyorum," ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca "İran’ın düşmanları bilmelidir ki, bu yiğit halk topraklarını savunmaktan korkmaksızın ayaktadır ve her türlü ahmakça eyleme karşı akıllıca ve tedbirli bir yanıt verecektir," diye ekledi.

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