New York polisinden Filistin destekçilerine gözaltı

New York Post'un haberine göre, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 60 Siyonist rejim karşıtı gösterici dün New York'un Brooklyn semtindeki Senatör Chuck Schumer'in evinin önünde toplandı. Polis, kısa sürede müdahale ederek göstericileri dağıttı ve Schumer’in evine giden yolları kapattı.

Sağ eğilimli gazetenin haberinde, çocukların "Siyonist zorbalara" ait çizimleri renklendirdiği sırada, göstericilerin Donald Trump'tan İsrail'e yapılan mali desteği azaltmasını talep ettikleri belirtildi.

New York Post ayrıca bazı protestocuların, “Schumer, Schumer göreceksin, Filistin özgür olacak” şeklinde sloganlar attıklarını ve “İsrail, Filistinli çocukları öldürüyor” yazılı pankartlar taşıdıklarını aktardı.