10 Kas 2024 14:54
Journalist ID: 5446
News ID: 85655329
T T
0 Persons

Ekler

New York polisinden Filistin destekçilerine gözaltı

10 Kas 2024 14:54
News ID: 85655329
New York polisinden Filistin destekçilerine gözaltı

Tahran, İRNA – ABD’de Demokrat Senato Çoğunluk Lideri'nin evinin önünde toplanarak, Cumhuriyetçi Başkan'dan İsrail'e yapılan mali yardımları azaltmasını talep eden onlarca Filistin destekçisi, New York polisi tarafından müdahaleye maruz kaldı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

New York Post'un haberine göre, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 60 Siyonist rejim karşıtı gösterici dün New York'un Brooklyn semtindeki Senatör Chuck Schumer'in evinin önünde toplandı. Polis, kısa sürede müdahale ederek göstericileri dağıttı ve Schumer’in evine giden yolları kapattı.

Sağ eğilimli gazetenin haberinde, çocukların "Siyonist zorbalara" ait çizimleri renklendirdiği sırada, göstericilerin Donald Trump'tan İsrail'e yapılan mali desteği azaltmasını talep ettikleri belirtildi.

New York Post ayrıca bazı protestocuların, “Schumer, Schumer göreceksin, Filistin özgür olacak” şeklinde sloganlar attıklarını ve “İsrail, Filistinli çocukları öldürüyor” yazılı pankartlar taşıdıklarını aktardı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .