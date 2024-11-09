Bekaî: İran'ın Amerikalı yetkililere yönelik suikasta müdahale ettiği iddiası Siyonist çevrelerin komplosudur

İsmail Bekaî, İran'ın bazı Amerikalı yetkililere suikast amacıyla müdahale ettiği iddialarının tekrarlandığına dikkat çekerek "Bu iddianın şu anda tekrarlanması, Siyonist ve İran karşıtı çevrelerin Washington ile Tahran arasındaki meseleleri karmaşık hale getirmeye yönelik iğrenç bir komplodan ibarettir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçmişte İran İslam Cumhuriyeti tarafından tamamen reddedilen ve asılsız olduğu kanıtlanan benzer suçlamalara değinerek, bu iddianın şu anda tekrarlanmasını, Siyonist dostu ve İran karşıtı çevrelerin, ABD ile İran arasındaki meseleleri karmaşık hale getirmeye yönelik iğrenç bir komplosu olarak nitelendirdi.

Bekaî sözlerinin devamında "Daha önce de söylendiği gibi İran İslam Cumhuriyeti, İran milletinin haklarının geri kazanılması için iç ve uluslararası düzeyde her türlü meşru ve hukuki yolu kullanacaktır." vurgusunda bulundu.