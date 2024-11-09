9 Kas 2024 10:11
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News ID: 85653706
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Bekaî: İran'ın Amerikalı yetkililere yönelik suikasta müdahale ettiği iddiası Siyonist çevrelerin komplosudur

9 Kas 2024 10:11
News ID: 85653706
Bekaî: İran'ın Amerikalı yetkililere yönelik suikasta müdahale ettiği iddiası Siyonist çevrelerin komplosudur

Tahran,İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın eski veya mevcut Amerikalı yetkililere suikast girişiminde bulunmak amacıyla müdahale ettiği iddiasını tamamen asılsız bularak reddetti.

İsmail Bekaî, İran'ın bazı Amerikalı yetkililere suikast amacıyla müdahale ettiği iddialarının tekrarlandığına dikkat çekerek "Bu iddianın şu anda tekrarlanması, Siyonist ve İran karşıtı çevrelerin Washington ile Tahran arasındaki meseleleri karmaşık hale getirmeye yönelik iğrenç bir komplodan ibarettir." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçmişte İran İslam Cumhuriyeti tarafından tamamen reddedilen ve asılsız olduğu kanıtlanan benzer suçlamalara değinerek, bu iddianın şu anda tekrarlanmasını, Siyonist dostu ve İran karşıtı çevrelerin, ABD ile İran arasındaki meseleleri karmaşık hale getirmeye yönelik iğrenç bir komplosu olarak nitelendirdi.
Bekaî sözlerinin devamında "Daha önce de söylendiği gibi İran İslam Cumhuriyeti, İran milletinin haklarının geri kazanılması için iç ve uluslararası düzeyde her türlü meşru ve hukuki yolu kullanacaktır." vurgusunda bulundu.

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