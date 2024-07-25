25 Tem 2024 13:51
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News ID: 85548713
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İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı: İslami merkezlere saldırı, İslam'a karşı bir savaştır

25 Tem 2024 13:51
News ID: 85548713
İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı: İslami merkezlere saldırı, İslam'a karşı bir savaştır

Londra, İRNA - Londra merkezli İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Alman polisinin ülkedeki İslami merkezlere yaptığı saldırıyı camilere hakaretin ötesinde görerek, bunu Saf Muhammedî İslam'a karşı bir savaşın sembolü olarak nitelendirdi.

Masud Şecere, İRNA muhabirine verdiği röportajda, bu olayın şüphesiz İslamofobinin artmasının ve Saf Muhammedî İslam'ın liberal ve zalim sistemle uyumlu bir İslam'la değiştirilmesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Şecere, Batı'nın dini siyasetten, ekonomiden ve toplumdan ayırmaya ve onu toplumsal bir ilişkiden ziyade bireysel bir ibadet şekline indirgemeye çalıştığını, bunun da Saf Muhammedî İslam'ın öğretilerine tamamen zıt olduğunu ifade etti.

İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, İran İslam Devrimi'nin zaferinden sonra Batı'nın, dinin siyasetteki merkezi rolünden ve emperyalizm planlarının bozulmasından endişe ettiğini, bu yüzden etkisiz ve zalim sistemle uyumlu yeni bir İslam yorumu sunmaya çalıştığını belirtti. Şecere, İmam Humeyni'nin bu tür İslam'ı "Amerikan İslamı" ve Devrim Lideri Ayetullah Hamaney'in "İngiliz Şiiliği" olarak tanımladığını hatırlattı.

Şecere, Almanya'daki İslami merkezlere yönelik son saldırıya dikkat çekerek, Batı'nın Saf Muhammedî İslam'ı teşvik eden kuruluşları kapatmaya veya kontrol altına almaya çalıştığını uyardı.

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