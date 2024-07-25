ABD: İran'ın nükleer sorununu çözmek için diplomasi önceliğimizdir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew (Matt) Miller, Çarşamba günü yerel saatle bir gazetecinin, İran Cumhurbaşkanı'nın nükleer meseleye daha açık bir yaklaşım sergileyeceğini ve ABD yetkililerinin de İran'ın nükleer sorununa diplomasi ile çözüm bulmayı tercih ettiklerini söylemeleri üzerine, yeni İran hükümeti ile herhangi bir iletişimin olup olmadığını sorması üzerine "Doğrudur, biz her zaman İran'ın nükleer sorununu çözmek için diplomasinin en iyi yol olduğunu söyledik ancak aynı zamanda İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceğimizi de belirttik." yanıtını verdi.