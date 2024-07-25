Kenani: Amerikan ve Avrupalı liderlerin en gülünç sloganı insan haklarıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda"Sahte bir rejimin suçlu başbakanı 9 ay süren soykırım ve çocuk katliamından sonra destekçilerinin kucağında ve böylece Batı medeniyetinin onlarca yıllık aldatıcı çabaları, kendilerini masum ve insan sever bir yüz olarak dünyaya göstermeye çalışmaları boşa çıkıyor ve Amerika'nın sert ve şeytani yüzü tüm dünya için açığa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca "Şu anda Amerikan ve Avrupalı liderlerin ağızlarından çıkan en gülünç slogan 'insan hakları' sloganıdır. Filistinlilerin doğal hakları, yaşam ve güvenlik hakkı, su, yiyecek, ilaç ve tedaviye erişim gibi haklar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da dünyanın tamamen açık gözleri önünde en korkunç şekilde çiğneniyor ve Filistinli çocuklar her gün Tel Aviv kasabı tarafından katlediliyor ve tüm bu suçlar karşısında Amerikan hükümeti ve kongresi bu celladı alkış ve tezahüratlarla karşılıyor." ifadelerine de yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü paylaşımın sonunda ise "Bu rezalet için utanç kelimesi bile çok küçük kalıyor," dedi.