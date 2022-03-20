Filistinli çocuklara karşı Siyonist rejimin işlediği suçlar: 850 gözaltı ve 15 ev hapsi

Siyonistler çok sayıda tutuklu çocuk için uzun süreli veya süresiz ev hapsi cezası verdi.

Kudüs Esirleri Aileleri Komitesi Başkanı Emce Abuasab, "Ev hapsinde bir çocuğun evden çıkmasına izin verilmiyor; balkona çıkmasına veya evin penceresinden dışarı bakmasına dahi izin verilmiyor ve sadece zamanını odalarda geçirmesi gerekiyor" dedi.

Bu tür cezalarda ailenin çocuğun velisi olarak hareket etmesi gerektiğini ve bunun da çocuk ve aile üzerinde kötü psikolojik etkiler bıraktığını kaydeden Ebuasab, ''Bu, çocuğu, anne-babanın isteklerine karşı sürekli bir isyan konumuna sokan bir duruma dönüşüyor. Bu ceza yönteminde çocuğun günlük yaşam planı bozuluyor çünkü diğer çocuklar oyun oynarken ve günlük aktivitelerini yaparken kendini bu süreçten mahrum hissediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gözaltına alınan çocuklarla ilgili davanın avukatlarından Medhat Dibe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocukların ev hapsi, psikolojik işkence içerdiği ve çocuğu normal ve eğitim hayatına devam etme hakkından mahrum bıraktığı için çocuk hakları ilkelerine aykırıdır. Siyonistlerin bu yasa dışı cezayı vermekteki amacı, okuma yazma bilmeyen, ruhsal bozukluğu olan bir sınıf oluşturmaktır. Onlar, bilinçli olarak çocukların Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmada en ön safta yer alacak askerler olacağını bildiklerinden dolayı bu cezayı uyguluyor'' dedi.

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