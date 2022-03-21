Siyonist Rejimi Yok Olana Kadar Direniş Bayrağı Nesilden Nesle Deva Edecektir.

Hamas şehitler haftası münasebetiyle yayınladığı bildiride Filistin milletini selamladıktan sonra kutsal ilkeler doğrultusunda, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası uğruna şehit olanların kanıyla renk kazanan şehitlerin bayrağının hiçbir zaman yere bırakılmadan işgalci Siyonist rejimi yok olana kadar nesilden nesle aktarılacağını vurguladı.



Filistin Bilgilendirme merkezinin de yayınladığı bu bildirinin devamında Hamas’ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin’in 18. Şehadet yıldönümünde, onun sözleri ve nasihatlerinin halen bugünkü Filistin neslinin kalbinde ve zihninde kaldığı ve Hamas’ın hiçbir zaman direnişten vazgeçmeyeceği, Kudüs’ün kılıcı savaşının kutsal ve milli ilkeler doğrultusundaki Filistin milletinin verdiği mücadele aşamalarından sadece biri olduğu belirtildi.



Hamas Filistin liderlerinin terör edilmesinin düşman tarafından gerçekleşen ve asla Filistin millerinin azmi ve iradesinin zayıf olmasına neden olamayacak sonuçsuz bir çaba olduğunun altını çizdi.



Hamas hareketi bildirinin sonunda bir bütünlüğe sahip olan mücadele stratejisinin önemine vurgu yaparak bu doğrultuda tüm Filistinli hareketlerin, grupların, dinamik akımların ve tüm İslam milletinin Filistin milletiyle olan beraberliği yönündeki potansiyelinin kullanılması gerektiğini hatırlattı.



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