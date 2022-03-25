25 Mar 2022 12:58
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Hizbullah

Direniş Filistin Milletinin Zaferine Giden Tek Yoldur

Direniş Filistin Milletinin Zaferine Giden Tek Yoldur

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi Filistin’in güneyinde yer alan Birü’s-Sebi’de gerçekleşen operasyona ilişkin “Tüm şekilleriyle direniş, Filistin milletinin zaferi ve kurtuluşu için tek yoldur.” ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı Hareketi Birü’s-Sebi’de gerçekleşen şehadet operasyonu için Filistin milleti ve Filistinli hareketleri tebrik etti.

Salı gecesi Birü’s-Sebi’de Şeyh Ahmet Yasin’in şehadet yıldönümüyle beraber gerçekleşen operasyonda işgal edilmiş yerleşim birimlerinde oturan 4 Siyonist öldürüldü.

Söz konusu operasyon 4 yıl Siyonist rejimi hapishanelerinde esir tutulan Filistinli mücahid Muhammed Ebu’l Kay’an tarafından gerçekleşti.

Hizbullah yayınladığı bildiride “Şehit ‘Muhammed Ebu’l Kay’an’ın Birü’s-Sebi’de gerçekleştirdiği cesur ve kahramanca operasyonun övgüye değer önemli bir operasyon olduğuna inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Hibullah’ın bildirisinde Birü’s-Sebi operasyonuna değinilerek “Bu operasyon, işgalciliğe karşı Filistin milletinin köklü cihad ve direniş ruhunun göstergesidir.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan Hizbullah’ı bildirinin sonunda denizden batı şeriaya kadar tüm Filistin topraklarındaki direnişin tüm biçimlerinin, zaferin ve kurtuluşun tek yolu olduğu vurgulandı.

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