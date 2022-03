Siyonist Rejimi İle İlişkilerin Normalleşmesi Sürecini Durdurmak İçin İİT’nin Somut Adımlar Atması Gerekiyor

İran İslam Cumhuriyetinin İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilcisi Said Hatipzade bugün Pakistan’ın Başkenti İslamabad söz konusu teşkilat üyeleri ülkelerinin 48. Dışişleri Bakanları oturumunun ikinci gününde yaptığı konuşmada Filistin meselesinin önemini tekrar hatırlatarak İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu mesele doğrultusunda harekete geçmesini talep etti.



İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Said Hatipzade İslam İşbirliği Teşkilatı kurulunda yaptığı konuşmada “Batı Asya’da güvenliğin ve istikrarın hakim olmamasının nedeni uluslararası düzenin en eski ve en karmaşık meselelerinden olan Filistin krizi ve Filistin topraklarının Siyonistlerce sistematik bir şekilde işgal etmesinde saklıdır.” ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili açıklamasının devamında “İslam İşbirliği Teşkilatı kurucu ülkelerinden biri olarak söz konusu teşkilatın temel hedefinde Filistin ilkesinin olduğunu hatırlatmaya gerek duymuyoruz. Dolayısıyla bu teşkilat kapsamında alınan tüm kararlar ve atılan tüm adımların hedefinde bütün Filistinliler’in kendi ata topraklarına geri dönmesi ve şerif Kudüs’ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yer almaya devam etmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatının 50 yılı aşkın faaliyetlerine rağmen, Filistin milletinin halen topraklarının işgalinin sürdürülmesinden ötürü acı çekiyor olmaları ve en temel insan haklarından mahrum olmaları gerçekten çok üzücü.” şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve aynı zamanda söz konusu Bakanlığın Sözcüsü Said Hatipzade birtakım ülkelerin Siyonist rejim ile ilişkilerinin normalleşmesi sürecine değinerek “Geçtiğimiz yıllardaki en utandırıcı gelişmelerden biri de Siyonist rejimi ve onun asıl destekleyicisi olan ABD’nin İslami ülkelerin söz konusu rejim ile ilişkilerini normalleştirme yönündeki emperyalizm politikasının ne yazık ki teşkilatımızın bazı üye ülkeleri tarafından hoş karşılanmasıdır. Bu mesele İslam ümmetinin vahdeti ve saadetini düşünenler için bir tehlike uyarıcısıdır. Oysaki İslam İşbirliği teşkilatı her daim Siyonist rejim ile ilişkilerin her türlü normalleşmesine karşı olduğunu sağlam tutumlarla reddederek teşkilatın Dışişleri Bakanları konseyi tarafından bu doğrultuda bildiriler yayınlanmıştır. Söz konusu Teşkilat defalarca farklı şekillerde Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesini kınayarak bu doğrultudaki bildirileri ihlal eden ülkelere yaptırım uygulanması ve hatta İslam İşbirliği teşkilatındaki üyeliklerinin iptal edilmesini gündeme getirmiştir.” diye konuştu.



Said Hatipzade Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi sürecine tekrar değinerek “Dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatının bu bağlamdaki her zaman savunduğu tutumu vurgulayarak İslam ümmetinin vahdeti ve saadetini hedefleyen bu afete karşı somut adımlar atması ve Siyonist rejiminin bundan fazla İslam âlemine sızmasını engellemesi gerekiyor.” ifadeleriyle dikkat çekti.



İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hatipzade konuşmasının devamında İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin meselesinde, Filistin’in geleceğinin Filistin milleti tarafından belirlenmesi gerektiği tutumunu hatırlatarak “Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti 4 maddelik ‘Filistin’de Milli Referandum Düzenlenmesi” başlıklı çözüm yolu projesini BM’de kayda geçirmişti.” dedi.



Hatipzade İslam ümmetinin parlak bir geleceğe ulaşması için Müslüman ülkelerin muhakkak İslamî Vahdet söylemini esas alması gerektiğini belirtti.



