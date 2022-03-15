İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, İranlı mevkidaşını Pakistan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına ve Pakistan Ulusal Günü'nün 70. yıldönümüne katılmaya davet ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin meselesindeki tutumunu önemli olarak nitelendirdi.

İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ayrıca ikili ilişkiler, Ukrayna krizi, bölgesel ve uluslararası olaylar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Hüseyin Emir Abdullahiyan davet için teşekkür ederek ve Pakistan Milli Günü'nün yıldönümü nedeniyle bu ülke hükümeti ile halkını tebrik ederek, ''Bazı ülkeler tarafından sunulan İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konulu karar taslakları ile Yemen'e karşı alınan karar, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam Ümmeti'nin birliği konusundaki tutumuna karşıdır'' diye belirtti.

Kureyşi ise İslam ümmetinin birliğinin önemine vurgu yaparak, Pakistan'ın Filistin'i desteklemek için tereddüt etmeden her şeyi yapacağını söyledi.