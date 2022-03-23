Siyonistler Önümüzdeki Günlerde Gerçekleşecek Olan Büyük Operasyonu Beklesinler!

El-Aksa Şehitleri Tugayları Sözcüsü Tuğgeneral El-Emudi Ebu Muhammed bugün el-Meyadin kanalına yaptığı açıklamada “Birü’s-Sebi operasyonu Siyonist İsrail rejiminin güvenlik sistemini dağıldığını göstermiş oldu. Düşmanımız, işgal edilmiş yerleşim birimlerinde sakin olan Siyonistlerin daha çok kan ödeyeceğini bilsin.” ifadelerini kullandı.



Filistin el-Aksa Şehitleri Tugayları Sözcüsü yaptığı açıklamanın devamında Filistinli Direniş hareketlerinin önümüzdeki saldırı planlarına değinerek “Önümüzdeki operasyon daha çok işgal edilmiş Filistin toprakları ve Batı Şeria’da gerçekleşecektir ve Ramazan ayında gerçekleşecek olan bir sonraki operasyon ise daha büyük olacaktır.” dedi.



El-Emudi Ebu Muhammed açıklamasında işgal edilmiş topraklardaki Arap halkına seslenerek “İşgal edilmiş topraklarda yaşayan Arap halkının Şehit Ebu’l Key’an’ı direniş ve mücadele konusunda örnek alması gerekiyor. Biz İntifadalarda operasyon odalarında halkımız ile beraber hareket edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



Filistinli Tuğgeneral Ebu Muhammed “Biz halkımızı korumak ve desteklemek için kendimizi siper etmeye devam edeceğiz ve intifadaların artmasını istiyoruz. Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve işgal edilmiş toprakların içindeki bölgelerden oluşan söz konusu dört cephede direnişin devam etmesi gerekiyor.” dedi.



Ebu Muhammed Birü’s-Sebi operasyonunun işgalci düşmanın saldırılarına verilen doğal bir karşılık olduğunu hatırlattı.



“Birü’s-Sebi” bölgesinde salı gecesi ve Şeyh Ahmet Yasin’in Şehadet yıldönümünde gerçekleşen Şehadet operasyonunda, yerleşim birimlerindeki 4 Siyonist öldürüldü.

Söz konusu operasyon dört yıl boyunca Siyonist rejimi hapishanelerinde esaret çeken Filistinli Muhammed Ebu’l Key’an tarafından gerçekleşti. Filistin mücahit dün şehadet makamına erdi.



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