Yeni Yüzyıl İşgal Edilmiş Toprakların Geri Alınacağı Yüzyıldır

İran Devrim Muhafızları ‌Başkomutanı Selami bugün Dezful kentinde yaptığı bir konuşmada “Geçen yüzyıl, Müslümanların ve mustazafların köleliği yüzyılı, modern cehaletin yüzyılı olarak adlandırmışlardı ancak İslami devrimin mantığı söz konusu düzeni bozmak, bu düzenin yok olmasını sağlamak ve İslam’ın bisetini tekrar gerçekleştirmektir.” dedi.

Tümgeneral Selami yeni hicrî-Şemsî yüzyılının farkındalığın genişlemesi yüzyılı olduğunu belirterek “Yeni yüzyıl, değerlerin tekrardan doğacağı, İslami gelişimin gerçekleştiği ve işgal edilmiş toprakların geri alınacağı yüzyıldır. Geçtiğimiz yıllarda tüm baskılara rağmen hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık ve ihtiyaçlarımız için kimseden bir yardım istemedik ve direniş yolunda kaldık.” ifadelerini kullandı.



İranlı üst düzey askeri yetkili konuşmasında direniş hareketinin bir lider gerektirdiğini hatırlatarak “Günümüzde de Müslümanların önderi korkusuz ve cesur bir kalple evrensel bir cephenin merkezinde durmuştur; Düşmanlarımız geri geri adım atıyor ve milletlerin uyanışı sayesinde artık onların politikalarının bir sonuç doğurması mümkün değildir.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Başkomutanı açıklamasının devamında 15. Hicrî-Şemsî yüzyılını şeytani güçlerin yok olacağı yüzyılı olarak nitelendirerek “Bu ülkeler geçtiğimiz yüzyılda küresel savaşlar başlatarak yüzlerce bin insanın hayatını kaybetmesine ve mülteci olmasına neden oldular.” şeklinde konuştu.



Tümgeneral Selami Suriye, Irak ve Yemen’in mevcut durumunun batılı ülkelerin Müslümanlara dayatmış olduğu bir vaziyet olduğunu belirterek “Batı cephesinin Vietnam, Japonya ve diğer noktalara saldırmasının sonuçları bellidir. Hala atom bombalarının sıcaklığı yüzleri yakıyor.” dedi.



İran Devrim Muhafızları Başkomutanının Siyonistlere Sert Uyarısı; Biz İntikam Alırız!



İslami Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Selami açıklamasının devamında Siyonistlerin tehlikeli sularda yüzdüğünü belirterek “Eğer yaptıkları şer dolu eylemlerinden vazgeçmezlerse, onların dünyayla irtibatını sağlayan geriye kalan o birkaç delik de kapatılır.” ifadelerine yer verdi.



İranlı askeri yetkili “Biz şehitlerimiz için sadece cenaze töreni düzenlemekle yetinmeyiz; Biz intikam alırız ve bu son derece ciddi bir uyarıdır! Düşman, yaşananlardan ders almazsa yine bizim acı saldırılarımızın hedefi olacaktır.” dedi.



Tümgeneral Selami İran İslam Cumhuriyetine karşı başta ülkeye dayatılan 8 yıllık İran-Irak savaşı ve yaptırımlar olmak üzere tüm baskılara rağmen, İran’ın dimdik ayakta olduğunu ancak düşmanın yorgun düştüğünü belirterek İran İslam Cumhuriyetinin düşmanın gücünü zevale uğratmayı başardığını söyledi.



İran Devrim Muhafızları Başkomutanı açıklamasının sonunda Beyaz Saray Sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya değinerek “Beyaz Saray Sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptırım ve baskı politikasının İran İslam Cumhuriyetini her zaman olduğundan daha güçlü ve mücadeleci bir duruma gelmesine yardımcı oldu ifadelerini kullanmıştı. Düşmanımızın bu övgüsü doğru bir tespit ve bu, söylenenlerden de kat kat ileride olduğumuzun küçük bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.







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