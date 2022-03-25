Siyonist Rejimi Temsilcisi Mossad’ın Erbil’deki Merkezine Gerçekleştirilen Füze Saldırısına Karşı Öfkesini Gösterdi

Siyonist rejimi BM İnsan Hakları temsilcisi oturumun gündemiyle bir ilgisi olmayan konuşmalarında İran İslam Cumhuriyetini Mossad’ın Erbil’deki gizli merkezine füze saldırısı yaptığından dolayı hedef alarak Devrim Muhafızları’nı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.



İran İslam Cumhuriyeti’nin BM elçisi ve daimi üyesi İsmail Bakayi Hâmane Siyonist rejimi temsilcisinin sözlerine tepki olarak “Siyonizm kendi mahiyeti gereği, kendisini koruyup yayılabilmek için “istikrarsızlık”a dayalı bir rejimdir. Bu konu meşhur bir teorisyenin -Muhammed Şehid Elam- de “Siyonizm’in istikrarsızlaştırma mantığı” başlığıyla ifade ettiği bilinen bir meseledir.” dedi.



İranlı yetkili açıklamasının devamında “Siyonizm kendi zatı gereği istikrarsızlaştırma özelliğine sahiptir. Bu gerçek Siyonist rejiminin kısa ancak son derece aşağılık dolu ömründe de kolaylıkla görülebilmekte. Bu rejimin devamlılığını sağlayan etken, batı ve İslam toplumları arasında gerginliğin devam etmesidir. Bu mesele tesadüf değil, Siyonizm felsefesinin ayrılmaz bir temelidir.” ifadelerini kullandı.



İsmail Bakayi Hâmane konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Siyonizm’in mantığı ve istediği, kendini üstün gören ve ırkçılığı esas alan bir düzenin doğuşunu zaruret bağlamında gerektiren bir mantıktır. Siyonizm mantığı, günahsız sivil Filistinlilere karşı toplu cinayet yapmayı, onların topraklarını işgal edip evlerini yıkmayı meşru kılan bir mantıktır. Söz konusu istikrarsızlaştırma mantığı temelinde Siyonist rejimi IŞİD’i kendisi için faydalı bir ortak olarak görüyor çünkü onları İslam toplumlarını istikrarsızlaştırmak ve bu toplumların güvenliğini hedef almak için uygun buluyor.”



İran’ın BM Daimi Üyesi konuşmasının devamında “Bu mantığa sahip olan Siyonist rejiminin şimdi de gelip bölgede IŞİD, aşırıcılık ve terörizmin kökünü kazımayı hedeflemiş en kararlı güç olan İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları’na kızıp öfkelenmesi bizi şaşırtmıyor. Büyük İranlı şair Mevlana’nın dediği gibi ‘Parıldayan ay, köpeklerin havlamasıyla ışık saçmaktan vazgeçmez.’ ifadelerini kullandı.



İran Devrim Muhafızları 13 Mart tarihinde bir bildiri yayınlayarak “Sahte Siyonist rejiminin son cinayetleri ve söz konusu uğursuz rejimin cinayetlerinin tarafımızca cevapsız kalmayacağını belirtmemiz üzere geçtiğimiz gece Irak’ta bulunan ‘Siyonistlerin komplo ve şer dolu planlarını yürüttüğü stratejik merkezi’ ‘İslami İnkilap Muhafızları Ordusu’nun güçlü nokta vuruşlu balistik füzelerimin hedefi oldu.” açıklamasında bulunmuştu.



Çoğu gayri resmi haber kaynaklarının yayınladığı raporlara göre İran’ın söz konusu saldırısında, birçok Siyonist rejimi ajanı öldürüldü veya yaralandı.



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