Fetih Hareketi: Siyonistlerin Ukrayna krizinde arabuluculuk iddiası insan toplumuyla alay etmek demektir

Fetih Hareketi Sözcüsü, "Artık ırkçılığı ve insanlık dışı suçlarıyla ünlü rejim, Ukrayna krizinde arabuluculuk yaptığını iddia eiyor. Bu bir şaka ve İsrail rejiminin ikiyüzlülükt sınır tanımamazlılığının aynasıdır. Bir yandan Filistinlileri idam eden ve savaş suçu işleyen, öte yandan başka bir krizi çözmek için arabulucu olmaya hazır olduğunu iddia eden bir rejimle karşı karşıyayız. Bu da rejimin ancak insan toplumunu cahil sanması ile anlaşılabilir'' diye belirtti.

Hamayil konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bir yandan Filistin halkının haklarını yok sayan bu sistemin farklı ülkelerinin genel kararlılıkla Ukrayna'daki krizi çözmeye çalışması, uluslararası sistemin Filistin krizini çözmedeki yetersizliğini kanıtladı.

On yıllardır dünya, Kudüs'ü işgal eden rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayet ve saldırıları izliyor.

Buna rağmen, milletimizin ve liderlerimizin istikrar ve direnişi, haklı olarak güçlülerin ve komplocuların Filistin meselesindeki eksikliklerini ortaya koymuştur.

Filistin halkının haklarına yönelik tüm anlaşma ve komplolarda direniş ve istikrar silahı ile ayaktayız ve er ya da geç bağımsız bir Filistin'in kurulmasıyla haklarımızı geri kazanacağımıza inanıyoruz''.

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