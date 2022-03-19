Siyonist rejim Ordusu 3. Filistin intifadasından korkuyor

İşgalci Kudüs ordusunun "Bünyamin" tümeninden bir yetkili bugün Walla adlı Siyonist siteye verdiği röportajda, "Durumun alt üst olacağı güne ve 3. İntifadanın yaşanmasına hazırlanıyoruz. Dolayısıyla bir ay önce buna hazırlanmak için bir tatbikat yaptık" diy belirtti.

İsmi açıklanmayan yetkili, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya kampı sakinleriyle çıkan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin yaralandığını ve birkaç ay önce meydana gelen çatışmalarda 12 rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı. O olaylarda Siyonistler yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak rejim yetkilileri haberin medyaya ulaşmasını engelledi.

Yetkili, "40 İsrailli askerden oluşan bir grup, genç bir Filistinliyi tutuklamak için kampa baskın yaptı, ancak insanlar işbirliği yapmadığı için onu teşhis etmek ve tutuklamak daha zor hale geldi. Bu saldırı sonucunda Kalandiya kampı sakinleri, İsrail askerlerinin üzerine çatılarından taşlar ve ev eşyaları fırlatarak onları yaraladı. Bunlardan 12'si hastaneye sevkedildi'' diye ekledi.

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