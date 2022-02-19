Filistin halkının evlerinin yıkılması ve onlara el konulması, apartheid politikalarının bir devamıdır

Siyonist rejimin Filistinli sakinleri Şeyh Cerrah bölgesindeki evlerinden zorla tahliye etmeye yönelik ırkçı eylemlerini kınayan Hatipzade, bu kadim toprakların ve İslam'ın beşiğinin ana ve gerçek sakinleri olarak Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Filistin halkına destek verilmesi, evlerin yıkılmasının durdurulması ve Siyonist rejiminin apartheid politikalarının bir devamı olan topraklarına el konulmasına son verilmesi gerektiğinin altını çizen Hatipzade, uluslararası toplumu ve örgütleri yasal ve insani taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

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