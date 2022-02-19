20 Şub 2022 00:22
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Filistin halkının evlerinin yıkılması ve onlara el konulması, apartheid politikalarının bir devamıdır

Filistin halkının evlerinin yıkılması ve onlara el konulması, apartheid politikalarının bir devamıdır

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, çocuk katili Siyonist rejiminin apartheid politikalarının bir devamı olan Filistin halkının evlerin yıkılmasının ve topraklarına el onulmasının durdurulması ve bu halka destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejimin Filistinli sakinleri Şeyh Cerrah bölgesindeki evlerinden zorla tahliye etmeye yönelik ırkçı eylemlerini kınayan Hatipzade, bu kadim toprakların ve İslam'ın beşiğinin ana ve gerçek sakinleri olarak Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Filistin halkına destek verilmesi, evlerin yıkılmasının durdurulması ve Siyonist rejiminin apartheid politikalarının bir devamı olan topraklarına el konulmasına son verilmesi gerektiğinin altını çizen Hatipzade, uluslararası toplumu ve örgütleri yasal ve insani taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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