Siyonist Savaş Bakanı Demir Kubbe'nin Hizbullah İHA'sını durduramamasına kızgın

Twitter hesabından açıklama yapan Gantz, "Hizbullah'a saldırması istenirse, bunu güçlü bir şekilde yapacak ve Lübnan'daki Hizbullah'a büyük zarar verecek. Lübnan bu eylemden sorumlu olacaktır' ifadesini kullandı.

İsrail Savaş Bakanı, İHA'ların özellikle İran İHA'larının geliştirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Siyonist Rejimin gayrimeşru nükleer cephanesinin dünyayı tehdit etmesinden bahsetmeden, "Bu İHA'lar tüm bölge için bir tehlikedir" iddiasında bulundu.

Gantz'ın içi boş tehditleri, Hizbullah'ın yaptığı "Hassan" tipi bir insansız hava aracını (şehit Hassan al-Laqis anısına) işgal altındaki Filistin semalarında 70 km derinlikte 40 dakika boyunca uçurmasının ardından geldi.

Direniş ayrıca, düşmanın onu devirme girişimine rağmen, dronun görevi başarıyla tamamladıktan sonra güvenliğe geri döndüğünü vurguladı.

İHA'nın işgal altındaki Filistin topraklarına derinlemesine nüfuz etmesi, Demir Kubbe adı verilen Siyonist hava savunma sisteminin etkisizliğini bir kez daha kanıtladı.

Gantz bir kez daha İran'ı suçlayarak, 'Tahran, Lübnan ve bölgedeki vekil güçlerini donatmaktan sorumlu' diye konuştu.

Siyonist Rejim Başbakanı'nın nükleer anlaşmayı engelleme stratejisi başarısız olan İsrail savaş bakanı da İran'ın nükleer tesislerinin gözetimi için çağrıda bulundu.

Ayrıca yakın zamanda ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile İran ve nükleer programını görüşmek üzere bir araya geldi.

Tel Aviv, ABD'yi Nükleer Anlaşma taahhütlerine geri döndürmek için İran ile dünya güçleri arasında Viyana'da yapılacak yeni bir müzakere turu öncesinde müzakere sürecini bozmaya çalışıyor.

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