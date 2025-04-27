27 Nis 2025 16:39
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News ID: 85815790
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Cumhurbaşkanı: Hükümet, Şehit Recai Limanı'ndaki olaylarla ilgili sorunların çözülmesi için çalışmalarını sürdürüyor

27 Nis 2025 16:39
News ID: 85815790
Cumhurbaşkanı: Hükümet, Şehit Recai Limanı'ndaki olaylarla ilgili sorunların çözülmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Bender Abbas, İRNA - Cumhurbaşkanı, Bender Abbas’a yaptığı ani ziyarette, hükümet yetkililerinin, Şehit Recai Limanı’ndaki olaylarla ilgili sorunları takip etmek ve Hürmüzgan’da gerekli etkileşimleri sağlamak amacıyla bölgede olduklarını belirtti.

Mesud Pezeşkiyan gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, özellikle itfaiye, sağlık görevlileri, Devrim Muhafızları ve ordu birliklerinin, Şehit Recai Limanı'ndaki yangını söndürme çabalarının devam ettiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, gece gündüz süren bu fedakâr çalışmalara teşekkür ederken, hükümet yetkililerinin, Şehit Recai Limanı’ndaki sorunları takip etmek ve gerekli etkileşimleri sağlamak için Hürmüzgan’da bulunduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı,  Bender Abbas'taki yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını denetlemek için bölgeye geldi.

Cumhurbaşkanının Hürmüzgan’a yaptığı bir günlük ziyaretin programı arasında, yangın söndürme çalışmalarına doğrudan gözlem, Şehit Recai Limanı'ndaki patlama kazasında yaralananları ziyaret ve Kriz Yönetimi Kurulu toplantısına katılmak yer alıyor.

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