Türkiye, Şehit Recai Limanı'ndaki patlama için taziyelerini iletti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesajında "İran’ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı’nda bugün (26 Nisan) meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

-Patlamaya ilişkin son durum

Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Bender Abbas Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada son duruma göre 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp ve 800 kişi yaralandı.

-Son Gelişmeler

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Yaralıların bölge hastanelerine sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin tam kapasiteyle çalıştığı belirtildi. Patlamanın nedeni ve hasarın boyutlarına ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.