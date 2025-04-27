Ülkenin ticaret merkezi Şehit Recai Limanı, faaliyetlerine yeniden başladı

Dün Şehit Recai Limanı’ndaki iskelelerden birinde meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın, bazı konteyner ve dökme yük iskelelerine sıçradı. Olayın ardından, İran Gümrük Genel Müdürü, Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı ile İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı olay yerine giderek yangını söndürme ve yük boşaltma ile yükleme faaliyetlerini yeniden başlatmak için tüm çabalarını seferber ettiler.

Bu çabalar sayesinde, ülkenin en büyük transit ve konteyner limanı, kısa bir ara sonrası yeniden faaliyetlerine başladı. Bugün sabah saatlerinde, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadegh, saat 9'da yaptığı açıklamada, Şehit Recai Limanı'ndaki tüm yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.

Yıllık 88 milyon ton kapasiteye sahip olan Şehit Recai Limanı, İran'ın en önemli limanı ve bölgenin ikinci büyük limanı olup, ülkenin ihracat ve ithalat kapısı, ekonomik faaliyetlerin nabzını tutan bir merkez ve Kuzey-Güney transit koridorunun kesişim noktası olarak tanınmaktadır.