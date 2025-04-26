Bekaî: Anlaşmaya varmak, İran'ın meşru haklarına saygı göstermeyi gerektirir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı görüşmelerin yerel saatle sabah 10:00 civarında başladığını ve önceki iki turda olduğu gibi Ummanlı ev sahibinin arabuluculuğunda, İran ve ABD heyet başkanlarının ayrı salonlarda katılımıyla devam ettiğini belirtti.

Bekaî "İran'ın teknik-uzman heyeti, Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi ve hukuki-uluslararası işlerden sorumlu yardımcılarının başkanlığında, yaptırımlar alanında deneyimli uzmanlar (ekonomi-bankacılık uzmanları dahil), nükleer alan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşim konusunda uzmanlardan oluşan bir ekiple müzakerelerde yer alarak görevlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran İslam Cumhuriyeti, haksız yaptırımların sona erdirilmesi gerekliliği ve İran'ın nükleer programının barışçıl niteliği konusunda güven oluşturma hazırlığına dair temel pozisyonlarında kararlıdır" vurgusunu yaptı.

Bekaî ayrıca "Tecrübe göstermiştir ki, bir anlaşmaya varılması, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması uyarınca İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesini ve yaptırımların etkili bir şekilde sona erdirilmesine dair güvence verilmesini gerektirir." ifadelerini kullandı.