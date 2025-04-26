26 Nis 2025 12:34
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News ID: 85814292
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Dolaylı müzakerelerde üçüncü tur başladı

26 Nis 2025 12:34
News ID: 85814292
Dolaylı müzakerelerde üçüncü tur başladı

Tahran, İRNA - Üçüncü tur İran-ABD dolaylı müzakereleri, Dışişleri Bakanımızın başkanlığında ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi'nin katılımıyla, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda Maskat'ta başladı

İran müzakere heyetine, önceki iki turda olduğu gibi (Umman ve İtalya'daki görüşmelerde), Dışişleri Bakanımız Seyid Abbas Irakçi başkanlık ederken, ABD heyetini Başkan'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yönetmektedir.  

Dolaylı müzakerelerde üçüncü tur başladı

Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasına göre, bu turda ayrıca teknik uzmanlar düzeyinde görüşmeler de yapılacaktır. İran'ın teknik heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi (Siyasi İşler) ve Kazım Garibabadi (Hukuk ve Uluslararası İlişkiler) başkanlık edecek. ABD teknik heyetinin başında ise, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü olan Michael Anton yer alıyor.  

Önceki iki tur gibi, bu görüşmeler de bir günlük planlanmıştır. Ancak müzakerelerin teknik konulara ve detaylı incelemelere girmesi nedeniyle, gerektiğinde uzatılabileceği öngörülmektedir.  

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