İran-ABD Dolaylı görüşmelerinin üçüncü turu sona erdi

İran-ABD dolaylı görüşmelerinin üçüncü turu, bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanımızın ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisinin başkanlığında, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda Maskat'ta başlamıştı. İran müzakere heyetine, daha önceki iki turda olduğu gibi (Umman ve İtalya'daki görüşmelerde) yine Seyid Abbas Irakçi başkanlık ederken, ABD heyetini ise Başkan'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yönetti.