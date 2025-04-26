26 Nis 2025 17:23
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News ID: 85814667
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İran-ABD Dolaylı görüşmelerinin üçüncü turu sona erdi

26 Nis 2025 17:23
News ID: 85814667
İran-ABD Dolaylı görüşmelerinin üçüncü turu sona erdi

Tahran, İRNA - İran ve ABD müzakere heyetleri arasında Umman Sultanlığı'nın arabuluculuğunda başkent Maskat'ta devam eden dolaylı görüşmelerin üçüncü turu, planlandığı şekilde birkaç dakika önce tamamlandı.  

 İran-ABD dolaylı görüşmelerinin üçüncü turu, bugün  öğle saatlerinde Dışişleri Bakanımızın ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisinin başkanlığında, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda Maskat'ta başlamıştı. İran müzakere heyetine, daha önceki iki turda olduğu gibi (Umman ve İtalya'daki görüşmelerde) yine Seyid Abbas Irakçi başkanlık ederken, ABD heyetini ise Başkan'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yönetti.  

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