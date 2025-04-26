Bekaî: İran'ın savunma ve füze kabiliyeti görüşmelerde gündeme gelmemiştir ve gelmez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran ve ABD arasındaki yeni tur dolaylı görüşmeler etrafında medyada yer alan spekülasyonlar ve söylentiler hakkında, bazı Batılı medya organlarının iddialarını yalanlayarak "Ülkenin savunma ve füze kabiliyeti konusu, ABD ile yapılan dolaylı görüşmelerde gündeme gelmemiştir ve gelmez." diye kaydetti.

İran ve ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı görüşmeler, Dışişleri Bakanımızın başkanlığında ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisinin katılımıyla bugün, öğle saatlerinde Umman arabuluculuğunda Maskat'ta başladı. İran müzakere heyetinin başkanlığını, önceki iki turda olduğu gibi (Umman ve İtalya'daki görüşmelerde) yine Dışişleri Bakanımız Seyid Abbas Irakçi yürütürken, ABD heyetine ise Başkan'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor. Ülkemizin diplomasi kurumunun açıklamasına göre, üçüncü tur görüşmelerde aynı zamanda teknik ve uzman seviyesinde müzakereler de yapılacak. Bu kapsamda, İran İslam Cumhuriyeti uzman ekibine Mecid Taht Revançi (Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcı) ve Kazım Garibabadi (Irakçi'nin Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı) başkanlık ediyor.

ABD uzman ekibinin başkanlığını ise Michael Anton üstleniyor. Anton, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcülüğünü yapmıştı. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin üçüncü turunun Umman'ın arabuluculuğunda başlamasıyla eş zamanlı olarak, bazı medya organları, İran'ın füze ve savunma kabiliyetinin bu tur görüşmelerin gündem maddelerinden biri olduğunu iddia etti.