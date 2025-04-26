26 Nis 2025 12:21
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News ID: 85814271
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Hükümet Sözcüsü: Uygun zamanda anlaşmaya hazırız

26 Nis 2025 12:21
News ID: 85814271
Hükümet Sözcüsü: Uygun zamanda anlaşmaya hazırız

Tahran, İRNA - Hükümet Sözcüsü, İran ve ABD arasındaki yeni müzakere turuna atıfta bulunarak, Japonya'nın NHK haber kanalına verdiği röportajda İran'ın ABD hükümetinin gerçek niyetlerine karşı hala temkinli olduğunu vurgulayarak, "Uygun zamanda anlaşmaya hazırız" dedi.  

Fatime Muhacerani NHK'ya verdiği özel röportajda, ABD hükümetiyle yeni bir istişare turunun başladığını belirterek, "Biz her müzakereye güvenle giriyoruz ve ulusal çıkarlar ile halkın barışı için gereken her şeyi yapacağız. Umarız bu müzakereler uygun zamanda sonuçlanır" ifadelerini kullandı. 

Hükümet Sözcüsü, "İran, ABD hükümetinin gerçek niyetlerine karşı hala temkinlidir ve baskı ve tehdit olmadan diyaloğu desteklemektedir" diye ekledi.  

Muhacerani, ayrıca Trump yönetiminin nükleer anlaşma dışındaki konuları (İran'ın füze programı ve bölgedeki direniş gruplarına verdiği destek gibi) müzakerelere dahil etme çabalarına ilişkin bir soruya yanıt olarak "Bu müzakereler yalnızca nükleer konuyla sınırlıdır ve görüşmelerin kapsamını genişletme çabalarını reddediyoruz" şeklinde konuştu.  

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