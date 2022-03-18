Siyonist İsrail Rejimi Yine Haddini Aşarsa İslam Ümmeti Kahramanlarının Gazabına Uğrar!

Tahran Cuma namazı İmamı Seyyid Muhammed Hasan Ebuturabi ferd Cuma namazı hutbesinde “Yemen milletinin 8 yıl boyunca saldırıya maruz kalmasının ve bu ülkenin kuşatılmasının nedeni sadece onlara düşünce, akıl ve iman temelinde siyasi bir sistem kurmalarına izin vermemektir.” dedi.



Batı Ülkeleri Ukrayna Halkı için Timsah Göz Yaşı Döküyor



Hüccetü’l İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebuturabi ferd konuşmasının devamında Ukrayna krizine değinerek “Şimdi de Ukrayna halkı zor günler geçiriyor ve biz de onların acı çekmesinden ötürü üzülüyoruz. Bu acı olaylardan dolayı mutsuzuz ve asla savaş ve saldırıyı hoş karşılamıyoruz. Batı ülkeleri mazlum Ukrayna halkı için timsah göz yaşı döküyor. Batının kendisi mevcut koşulların zeminini hazırladı ve şimdi de bu durumdan memnun. Batının toplumlara karşı bu çifte standartları ve gayrı meşru çıkarlarını takip etmesi, dünyadaki zulümün köküdür.” ifadelerini kullandı.





Siyonist İsrail Rejimi Haddini Biraz Daha Aşarsa İslam Ümmeti Kahramanlarının Gazabına Uğrar



Tahran Cuma namazı İmamı açıklamasında İran İslam Devrimi Muhafızlarının Erbil’deki Siyonist İsrail rejiminin mevzilerine karşı gerçekleştirdiği füze saldırısına değinerek “Tel Aviv’deki politikacıların başkaları tarafından onlara İran’ın uyarılarını dikkate almaları gerektiği yönündeki tavsiyelere uymaları gerekiyor. İran’ın uyarıları, akıl ve güç kaynaklıdır. Siyonist İsrail rejimi haddi biraz daha aşarsa İslam ümmetinin kahramanları ve İslam Cumhuriyeti Ordusunun gazabıyla karşı karşıya kalacaktır.” ifadelerini kullandı.





İran’ın Stratejisi Mazlum Filistin Milletinin İşgal Altında Olan Topraklarına Geri Dönmesidir



Hüccetü’l İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebuturabi ferd İslam Cumhuriyetinin tüm toplumlara saygı gösterdiğini belirterek “İslam İnkılabı Lideri işgal altında olan Filistin toprakları konusunda bile, başka yerlerden gelenlerin geldikleri yere geri dönmelerinden sonra Filistin halkı, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir araya gelerek halkın oyları temelinde siyasi bir sistem kurmaları yönündedir. Bu bakış açısı insan haklarına saygı göstermek anlamına geliyor ve İslam’ın, Hz. Ali’nin (a.s.) insanlığa bakış açısından kaynaklanıyor.” dedi.



Batı Ülkelerinin Çifte Standartları, Batı Egemenliğinin Sonu İçin Bir Başlangıçtır

"Suudi Arabistan rejiminin toplu cinayeti İngiltere Tarafından Desteklendi"



Hüccetü’l İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebuturabi ferd Cuma namazı hutbesi sırasında yaptığı konuşmada İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Arabistan’da gerçekleşen toplu idamlardan sonra bu ülkeye yaptığı ziyarete değinerek “Geçtiğimiz günlerde Hicaz rejiminin cinayetlerini desteklemek doğrultusunda İngiltere Başbakanı bu ülkeyi ziyaret etti. Bu çifte standartlara karşı ne yapılmalıdır? Siz gerçekten insan hakları için endişeleniyorsanız neden bu korkunç cinayetlerden hemen sonra bu ülkeye gidip onları desteklediğinizi belirtip endişelenmemeleri için çabalıyorsunuz? İnsan hakları konusundaki söz konusu çifte standart bakış açısı Batı egemenliğinin sonu için bir başlangıç mahiyetinde ve sulta sisteminin yok olmasını müjdeliyor.” şekilde konuştu.



Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı cumartesi günü 81 kişinin toplu olarak idam edildiğini, idamların Yemen’in Ensarullah hareketiyle işbirliği yapmak gibi rejim tarafından “Yanlış düşünceler” başlığı altında nitelenen fikirsel ve siyasi tutumlardan ötürü gerçekleştiğini belirtmişti.



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