Yemenli partiler Erdoğan ile Herzog arasındaki görüşmeyi kınadı

Yemen basınına göre bu partiler, görüşmenin mazlum Filistin halkının haklarını ve haklı davalarını çiğnemek pahasına olacağını belirtti.

Partiler, İslam ümmetinin temel meselesini göz önünde bulundurarak Filistin halkına yönelik kararlı ve ilkeli tutumlarını yinelemekle birlikte, bu tutumdan geri çekilmesini veya onu görmezden gelmesini şiddetle kınadı.

Yemenli partler ayrıca Siyonist rejim liderinin Türk makamları tarafından karşılanmasının, bazı uzlaşmacı devletlerin kendilerine komplo kurarak işgal edien Filistin topraklarını özgürleştirmeye ve haklarını geri almaya hevesli özgürlük düşkünü milletlerin iradesini yok saydığı anlamına geldiğinin altını çizdi.

Siyonist rejimin lideri, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan ziyareti ikili ilişkilerde "tarihi ve yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Ancak Türk halkının Siyonist rejimi cumhurbaşkanının ülkelerini ziyaretine yönelik yaygın protestosu dün de devam etti.

Çok sayıda Türk vatandaşı, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'un ülkelerine yaptığı ziyareti kınamak için Perşembe günü İstanbul'da gösteri yaptı. Göstericiler, Herzog'un Türkiye ziyaretini kınayan pankartlar taşıdı. Eylemcilerin taşıdığı pankartlardan birinde, "Ülkemizde katilleri istemiyoruz" cümlesi yazılıydı.

Yine Çarşamba günü Ankara'da Türk gençleri, Herzog'un ülkelerini ziyaretini protesto etmek için bazı sokaklarındaki İsrail rejimi bayraklarını indirip ateşe verdi.

Türk aktivistler, sosyal medyada çok sayıda gencin Ankara sokaklarında Siyonist bayrakları indirip yerine Filistin bayrağı astığı bir video yayınladı.

İsrailli lideri Çarşamba günü Ankara'da kabul eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ziyareti "tarihi bir an ve yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Siyonist rejim liderinin Türkiye ziyareti, Türk vatandaşları ile Filistin halkı ve bölgedeki direniş grupları ve Müslüman milletler arasında bir kınama dalgasıyla karşılandı.

Bu bağlamda İslami Direniş Hareketi (Hamas) yayınlandığı bir bildiride Siyonist rejimi Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyaretini kınadı.

Siyonist İsrail rejimi Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un Türkiye ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine tepki gösteren Hamas, yayınladığı bir bildiride ‘’Bir daha Türkiye’nin işgalci Siyonist rejimi ile ilişkilerini tekrardan kurmasına kesinlikle karşı olduğumuzu bildirerek işgalin biran evvel sona ermesi ve alınan haklarımızı geri almamız doğrultusunda Filistin milletinin desteklenmesini isteriz.’’ İfadelerini kullandı.

İslami Direniş Hareketi, Siyonist rejimi yetkililerinin İslami ve Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerini büyük bir endişeyle takip ettiğini belirtti.

Hamas’ın yayınlandığı bildirinin devamında şu ifadeler yer alıyor::

‘’Filistin’in stratejik derinliği olan İslami ve Arap ülkelere Siyonist rejimi tarafından gerçekleşen ziyaretler üzücüdür. Bizim kutsallarımızı çiğneyen, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmeye çalışan, Gazze sakinlerini kuşatıp onlara karşı saldırılarını sürdüren, binlerce Filistinliyi esir alan, çocukları öldüren, Filistinli ailelerin evlerini yıkıp onları evsiz bırakan Siyonist düşman ile her türlü ilişkiye kesinlikle karşı olduğumuzu tekrar bildiririz.’’

Hamas’ın bildirisinde ‘’Aynı zamanda Siyonist düşmanın bölgedeki varlığına ve milletlerin çıkarlarının ayaklar altına alınmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgularız. Öte yandan Filistin milletinin daha fazla desteklenmesini ve Müslümanların ilk kıblesini ve ümmetin çıkarlarını savunmada ön cephe olan bu milletin direnişinin güçlendirilmesini talep ederiz. Kesinlikle ümmetin çıkarları işgalci Siyonist düşmanın çıkarlarıyla çelişkilidir.’’ İfadelerine yer verilmiştir.

Siyonist rejimi Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başta Türkiye milleti olmak üzere dünya Müslümanlarından sert tepkiyle karşılandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish