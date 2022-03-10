İslami Cihad Hareketi: Terörist Herzog’u ağırlamak, Kudüs ve Filistin’e sırt çevirmektir

İslami Cihad Hareketi yayınladığı bildiride işgalci Siyonist rejimi Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye tarafından ağırlanmasını şiddetle kınayarak ‘’Siyonist rejimin Kudüs sakinlerine karşı cinayetlerinin şiddetlendiği, Filistin halkı için kutsal olan meseleleri Yahudileştirme projesinin hızlandığı ve aynı zamanda işgalci İsrail yerleşim birimleri sakinlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırılarının arttığı bir dönemde Herzog’un Türkiye ziyaretinin gerçekleşmesi, Türkiye hükumetinin işgalci düşmanın safında ve Filistin milletinin cihadı karşısında yer aldığı anlamına gelir.’’ İfadelerini kullandı.

Bildirinin devamında herhangi bir hükumetin çıkarları bahanesiyle Siyonist düşmanla ilişkilerin iyileştirilmeye çalışılmasının Kudüs ve Filistin meselesini unutup bu davaya sırt çevirmek anlamına geldiği yer alıyor.

İslami Cihad Hareketi’nin, Herzog’un Türkiye ziyaretine tepki olarak yayınladığı bildirinin sonunda ‘’Gazze kuşatmasını kırma yolunda şehit olan Türkiyeliler’in kanına hakaret sayılan söz konusu ziyarete karşı keskin bir tutum sergileyen Müslüman Türkiye milletini takdir ederiz.’’ İfadelerine yer verilmiştir.

2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk Siyonist rejimi lideri olan Herzog’un Türkiye ziyaretine farklı İslami akımlar tarafından gelen tepkiler giderek büyüyor.

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