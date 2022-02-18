Güney Afrika, Siyonist rejimin Filistinliler aleyhindeki ayrımcı politikalarını eleştirdi

Perşembe günü parlamentoda konuşan Nalidi Bandour, Güney Afrika hükümetinin Siyonist rejime karşı ırk ayrımcılığı politikası izlediği için doğrudan harekete geçmesini umduğunu söyledi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı konuşmasında ayrıca Siyonist rejimi Filistinlilerin haklarını ihlal etmek ve onlara karşı apartheid politikası uygulamasını da eleştirdi.

Bandero, ülkesinin Siyonist rejimin Afrika Birliğine gözlemci üye olarak katılımına karşı olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail ile ilişkisi olduğunu fakat bunun Filistinlilere ayrımcılık uygulayan bir yönetimin Afrika Birliğine katılımı için bir neden olmayacağını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü daha önce Filistinlilere karşı Siyonist eylemleri ırkçı olarak nitelendiren bir rapor yayınlamıştı.

Örgüt, Siyonist rejimin Filistin topraklarında ırkçı bir rejim olarak Arap vatandaşlara yönelik eylemlerini kınadı.

Jerusalem Post daha önce, Siyonist yetkililerin 2022'de bu rejimin uluslararası kuruluşlar tarafından apartheid rejimi olarak sınıflandırılmasından endişe duyduklarını bildirmişti.

Siyonist rejimin, başta Filistinli kadın ve çocuklar olmak üzere Filistinlileri tutuklamak, işkence etmek ve öldürmekte uzun bir geçmişi vardır. Bu rejim Gazze'deki 12 günlük savaşın sona ermesinden bu yana Filistinlilere yapılan mali yardımların Gazze’ye girişini engellemektedir.

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