İran, BM Güvenlik Konseyinin İsrail’i Golan Tepelerinin işgalini sonlandırmaya mecbur etmesini istedi

Erşadı Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye halkının 10 yıldan beri çatışmalardan dolayı acı çektiğini belirterek, bu acılara son vermek adına ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için siyasi bir çözüm için çabaların artmasını istedi.

Astana süreci çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Erşadi, bu yönde 21 ve 22 Aralık’ta uzmanlar oturumunun Astana’da düzenleneceğini söyledi.

Suriye Anayasa Komitesi faaliyetlerine değinen Erşadi, bu komite oturumunun bir an evvel oluşmasını ve faaliyetlerini hiçbir yabancı baskı olmadan devam etmesini istedi.

Suriye’de insani yardım ihtiyaçlarının artmakta olduğunu o ülke alt yapısının ciddi zararlar gördüğünü ifade eden Erşadi, Suriye’de insani yardım ihtiyacının her gün artmakta olduğunu söyledi.

İnsani yardımlar için mevcut faaliyetlerin yeterli olmadığını ifade eden Erşadi, gelen yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığı ve teröristlerin eline geçmediğinden emin olunması gerektiğini söyledi.

Suriyeli avarelerin yurtlarına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Erşadi, bunun önlenmesi için yanlış bilgiler yayılması konusunda ikazda bulundu.

Erşadi, İsrail rejiminin Suriye saldırılarını mahkum ederek, Suriye’nin istediği zaman ve yerde bu saldırılara cevap verme hakkı bulunduğunu söyledi.

Suriye topraklarının yabancı güçler tarafından işgal edilmesinin BM ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Erşadi, tüm işgal güçlerinin ön koşulsuz ve ivedilikler Suriye topraklarını terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Erşadi, Suriye krizinin barışçıl yollardan ve uluslararası hukuk çerçevesinde özellikle o ülke toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade ederek, İran’ın Suriye halkına desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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