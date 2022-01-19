Tahti Revançi: BM Güvenlik Konseyi İsrail rejimini işgale son vermesi gerekir

BM Güvenlik Konseyi’nin Filistin konulu toplantısında konuşan Tahti Revançi, siyonist rejim elebaşılarının işgal topraklardaki vahşi cinayetlerine işaretle, bu cinayetlerin müsebbiplerinin savaş cinayeti ve savaş suçundan dolayı adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

İşgal topraklardaki durumun vahametinin artmakta olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu durum uluslararası barışı tehdit ettiğini ve siyonist rejimin uyguladıklarının sistematik olarak insan hakların çiğnenmesi olduğunu ifade etti.

Tahti Revançi, BM raporlarına göre 2021 yılında 341 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 17 bin 893 kişinin de yaralandığını belirterek, bu rejimin sistematik olarak Filistinli çocukları katlettiğini ve 2021 yılında 86 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Siyonist rejimin Suriye topraklarına yaptığı tecavüzlere ve o rejimin bölgedeki faaliyetlerine işaret eden İran temsilcisi, Siyonist rejimin Suriye toprak bütünlüğünü sürekli tehdidi ve diğer bölge ülkelerini askeri güçle tehdit etmesi ile bölgedeki istikrarsılık yaratan faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

İran’ın Siyonist rejimin istikrarsızlık yaratan faaliyetlerini, Golan Tepelerinde düzenlenen kabine toplantısını ve yeni yerleşim yapma politikasını mahkum eden Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyi’nin suskun kalmasının Siyonist rejimi Filistin halkına zulümlerinde cesaretlendirdiğini söyledi.

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