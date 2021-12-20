Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargah Komutanı'ndan önemli uyarı

Büyük Peygamber-17 Tatbikatı sırasında Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanları arasında konuşan General Reşid, ''İran'ın nükleer veya askeri noktalarının Siyonist rejim tarafından tehdit edilmesi, ABD'nin yeşil ışık ve desteği omadan imkansızdır' dedi.

İran'ın Viyana'da aktif şekile uluslararası toplumla ciddi iletişim kurduğunun altını çizen General Reşid, 'Bu tür tehditlerin uygulanması durumunda, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri hiç durmadan saldırının kaynağındaki tüm merkezleri, rotayı ve ortamı yapılan tatbikat temelinde saldırı yağmuruna tutacak' diye ekledi.

Siyonist rejim medyasında yayınlanan haberlere göre bu rejimin Savunma Bakanı Gantz, İsrail Ordusu'na İran'da askeri operasyon yapmaları için hazır olmaları talimatı verdiği haberleri yer almaktadır.

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