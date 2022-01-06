İran: ABD ve İsrail dünyada kimyasal silahların imhası için esas engellerdir

İrşadi, BM Güvenlik Konseyinde Batı Asta ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, kimyasal silahların kim tarafından, nerd eve nasıl kullanılacaksa kullanılsın bunun Kabul edilemez ve mahkum olduğunu söyledi.

Kimyasal silahların kullanmaması önündeki mutlak garantinin o silahların tamamının düğnya genelinde imhası ve gelecekte üretilmeyeceğini garantilemek olduğunu ifade eden Erşadi, bunun Kimyasal Silahların Önlenmesi Konvansiyonun da ana hedefi olduğunu ifade eden bu hedefin ancak konvansiyonun tam, eksiksiz, ayrımcılık olmadan ve tüm dünyada uygulandığı durumda geröekleşebileceğini söyledi.

ABD’nin konvansiyon üyesi ve kimyasal silahlara sahip tek üyesi olduğunu ifade eden Erşadi, ABD’nin silahların imhası için son zaman dilimini de geride bıraktığını söyledi.

Erşadi, konvansiyonun uygulanması için Siyonist rejimin de ona taraf olmaya mevcbur bırakılması gerektiğini fiade eden Erşadi, konvansiyonunun uygulanmasının siyasileşmesinin onun itibarı ve iktidarını etkileyeceğini ve bu yönde ikazda bulundu.

Suriye hükümetinin taahhütleri çerçevesinde tüm 27 kimyasal silah üretim tesisini kapattığını ifade eden Erşadi, konseyin Suriye ile ilgili toplantı düzenlemesinin artık anlamı olmadığını söyledi.

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2012