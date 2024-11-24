24 Kas 2024 17:46
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News ID: 85669646
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Direniş cephesine destek, Siyonist rejimin tamamen yok olmasına kadar sürecek  

24 Kas 2024 17:46
News ID: 85669646
Direniş cephesine destek, Siyonist rejimin tamamen yok olmasına kadar sürecek  

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdülrahim Musevi, direniş cephesine ve Filistin ile Gazze halkına desteğin, Siyonist rejimin tamamen yok olmasına kadar devam edeceğini ve mevcut durumun, bu rejimin önümüzdeki 25 yılı göremeyeceğini gösterdiğini söyledi

Tümgeneral Musevi, İmam Humeyni Yardım Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze halkına verilen desteğin, yasal, insani, meşru, mertçe ve devrimci olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran’ın direniş konusundaki kararlılığı ve düşmanların her seviyedeki tehditlerine karşı askeri kapasitesini artırma çabalarının altını çizdi.  

Musevi, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki güvensizlik ve kaosun ana sorumlusu olduğunu belirterek, “Onların itibarı kalmadı ve mevcut durum, Siyonist rejimin 25 yıl içinde yok olacağını gösteriyor” dedi.  

Ayrıca, dünyanın her yerinde küresel anti-Siyonist hareketlerin aktif hale geldiğini ve Siyonist rejimin artık yalnızca suç işlemekten başka bir şey yapamadığını ifade etti.

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