Pakistanlı uzman: İsrail, ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarının başarısızlığından dolayı hayal kırıklığına uğradı

Pencap Eyalet Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi eski dekanı Ahmet Han, Urduca yayınlanan "Dünya" gazetesinde yayınlanan "İran Nükleer Görüşmeleri: Başarı Şansı" başlıklı makalesinde, 'Viyana görüşmeleri sevindirici, ancak eski ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'ya karşı eylemleri ve Trump'ın tek taraflı geri çekilmesi, Tahran ve Washington da dahil olmak üzere anlaşmanın tarafları arasındaki güven ortamını ciddi şekilde etkiledi' ifadesini kullandı.

Barack Obama yönetimindeki nükleer müzakerelerin başarısına, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasına ve ardından Donald Trump'ın İran'a yönelik agresif yaklaşımına, Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine ve ekonomik yaptırımların yeniden uygulanmasına atıfta bulunan Ahmet Han, 'İsrail yaptırımların İran'ın önünde engel olacağını sandı, ancak İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman baskı ve yaptırımlara boyun eğmedi ve nükleer faaliyetlerine devam etti' diye belirtti.

İranlıların özellikle ABD'den, Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırılması için Batı'nın Washington ile birlikte Trump'ın zamanına benzer eylemlerin tekrarlanmayacağını taahhüt etmesi gerektiğine dair bir garanti ve güçlü bir taahhüt aradıklarını dile getiren Ahmet Han, 'Her şeyden önce İran'a yönelik yasa dışı yaptırımlar kaldırılmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Yazısında, Siyonistlerin İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik sabotajlarına, bölgede provokatif tedbirlere ve Tahran'ı bölgesel ve uluslararası denklemlerde tecrit etmeye çalıştıklarına değinen Pakistanlı uzman, 'İsrail, ABD yaptırımlarının etkisizliğinden dolayı kızgın ve ümitsizdir' diye yazdı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish